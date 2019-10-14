LA STRAGE SULLA SS121: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER POTER INSTALLARE AUTOVELOX LUNGO I TRATTI PIÙ PERICOLOSI

Per chiarire la matrice della strage sull’asfalto della Statale 121 si aspettano due tasselli di un mosaico che si va componendo ora dopo ora. Il primo è il risultato dei test effettuati già ieri matt...

Per chiarire la matrice della strage sull’asfalto della Statale 121 si aspettano due tasselli di un mosaico che si va componendo ora dopo ora. Il primo è il risultato dei test effettuati già ieri mattina al “Cannizzaro” sul guidatore, per capire se abbia assunto alcol o droghe; il secondo è ricostruire la dinamica dell’incidente autonomo, sul quale la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

«Dai sopralluoghi effettuati sarebbe tutto in regola, la causa principale appare quella della velocità sostenuta», dice il viceministro alle Infrastrutture, il siciliano Giancarlo Cancelleri, dopo aver contattato ieri pomeriggio i vertici di Anas.

E la stessa chiave di lettura, dopo un’analoga interlocuzione con i tecnici che hanno svolto i primi sopralluoghi, viene fornita da Marco Falcone. «Tra l’altro - aggiunge l’assessore regionale ai Trasporti - in quel tratto della 121 sono montati i guardrail di nuova generazione, quelli più alti e respingenti, concepiti per attutire l’impatto e far rimbalzare, in condizioni normali, il mezzo sulla carreggiata. Se l’auto è stata ritrovata spaccata in due mi pare molto probabile che, a prescindere da un’eventuale inidoneità della strada che viene esclusa dai primi sopralluoghi, la principale causa sia da attribuire alla velocità».

"Chiederemo l'autorizzazione per poter installare autovelox lungo i tratti più pericolosi della SS 121 che ricadono nel nostro territorio. La prevenzione da sola, però, non basta: è necessario un maggior senso di responsabilità da parte di tutti gli utenti della strada". Lo ha dichiarato il sindaco Daniele Motta in riferimento all'incidente che domenica mattina ha provocato 4 vittime.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro operativo con l'ANAS per valutare insieme gli interventi necessari per rendere la SS 121 più sicura.

Verranno celebrati nella chiesa di Santa Lucia di Adrano, mercoledì 16 ottobre, alle 15,30 i funerali di , Lucrezia Diolosà Farinato, Erika Germanà Bozza, Manuel Petronio e Salvo Moschitta, le 4 giovani vittime del terribile incidente all’alba di ieri sulla Statale 121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

Per il giorno del funerale unico dei 4 ragazzi di Adrano, il sindaco Angelo D’Agate, ha proclamato il lutto cittadino