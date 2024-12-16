LA SVEZIA IN ALLERTA, MEDIA: “A GOTEBORG SI PREPARANO 30MILA TOMBE PER I SOLDATI IN CASO DI GUERRA CONTRO MOSCA”

Venti sinistri sull’Europa. La Chiesa di Svezia a Goteborg è stata incaricata dall’Agenzia nazionale per le emergenze civili (Msb) di prepararsi alla possibilità di seppellire 30 mila soldati in caso...

Venti sinistri sull’Europa. La Chiesa di Svezia a Goteborg è stata incaricata dall’Agenzia nazionale per le emergenze civili (Msb) di prepararsi alla possibilità di seppellire 30 mila soldati in caso di guerra o di un “grave disastro”. A riferirlo è il Nordic Times.

In Svezia si “ragiona” come se si fosse già in guerra con Mosca o almeno che la guerra potrebbe diventare presto una realtà. La Msb ha anche esortato le chiese e gli impresari funebri della Svezia a preparare e mettere in sicurezza i terreni per poter seppellire un numero molto elevato di morti in breve tempo.

“Dobbiamo essere pronti a seppellire soldati caduti. Questa per noi è una novità iniziare a prepararci adesso” ha dichiarato Katarina Evenseth, responsabile per i cimiteri presso la Chiesa luterana di Svezia, che gestisce la maggior parte dei cimiteri nel comune di Goteborg.

La Msb ha chiesto alla città di predisporre dieci ettari di terreno in modo da poter seppellire in poco tempo l’equivalente del 5% della popolazione. “La particolarità delle tombe di guerra è che le salme dei soldati caduti dovrebbero poter essere eventualmente trasferite nei loro Paesi d’origine o nelle loro città di provenienza quando la situazione sarà di nuovo calma” ha concluso Evenseth, intervistata dalla radio pubblica svedese Sveriges Radio.