La svolta di Catania: arriva l'assistente alla comunicazione degli alunni disabili

Il voto del consiglio comunale dopo vent'anni di attesa

95047.it Ci sono voluti vent’anni ma, alla fine, il Comune di Catania ha deciso di accogliere in pieno il volere della legge prevedendo la figura dell’assistente alla comunicazione degli alunni disabili. Il voto finale è arrivato dal consiglio comunale che, nell’aula di Palazzo degli Elefanti ha trovato la quadra votando all’unanimità dei presenti il punto all’ordine del giorno. Approvazione di un lavoro che va incontro alle tante famiglie già alle prese con le tante difficoltà legate al controverso rapporto tra le istituzioni scolastiche ed il mondo della disabilità.

“L’Asacom - spiega la consigliera Elisabetta Vanin - è una grande risorsa a cui l’amministrazione Bianco attribuisce estrema importanza proprio per la sua grande valenza sociale. Grazie alle figure professionali che giornalmente si prenderanno cura di loro, i minori con disabilità continueranno ad avere assicurata una migliore integrazione all'interno dell'ambiente scolastico”.

“Si è trattato di un risultato storico - spiega l’assessore Angelo Villari - frutto di tanto lavoro. Sono molto soddisfatto: applicazione in pieno di quello che dovrebbe essere il concetto di Welfare”.