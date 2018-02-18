La terra trema 3 volte, notte di scosse in Sicilia: la più forte di 3.4 alle Eolie

Tre scosse nel giro di poche ore in tre province differenti. La prima scossa, la più forte, è stata registrata alle 2,13 alle Eolie, davanti a Lipari, magnitudo 3.4. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 18 chilometri di profondità ed epicentro in mare a 9 chilometri da Leni (Messina). La seconda scossa di magnitudo 2.9 invece, è stata registrata alle 4 del mattino a Resuttano, in provincia di Caltanissetta. La terza scossa, con la stessa intensità a Blufi, sulle Madonie.