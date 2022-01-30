“LA TUA CERTIFICAZIONE COVID-19 È STATA SOSPESA”, ATTENZIONE ALLA MAIL BUFALA
“Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute.
Se hai ricevuto un’email con oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa”, inviata da “ministerodellasalute.pro.it”, NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del Governo italiano.
Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500.