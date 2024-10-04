LA TUA VOCE SU 95047: RIFIUTI ABBANDONATI DA MESI IN VIA MONTECARLO, PATERNÒ

Attraverso la rubrica "La tua voce su 95047", continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori, che ci aggiornano su situazioni di degrado e disservizi nel territorio.Oggi vogl...

Attraverso la rubrica "La tua voce su 95047", continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori, che ci aggiornano su situazioni di degrado e disservizi nel territorio.

Oggi vogliamo riportare la segnalazione di un nostro affezionato lettore, che denuncia una situazione di incuria in via Montecarlo, a Paternò, da ormai più di quattro mesi.

Ecco cosa ci scrive:

"Da più di quattro mesi, in via Montecarlo c'è questo schifo. . Ci rivolgiamo a 95047 per il loro aiuto, sperando che possa servire a qualcosa."

La situazione denunciata dal nostro lettore è di forte disagio, e il decoro urbano.

Ci teniamo a sottolineare che la nostra rubrica "La tua voce su 95047", attiva fin dal 2014, anno di nascita del sito, non ha mai avuto lo scopo di attaccare nessuno, ma semplicemente di dare spazio ai cittadini, raccogliendo segnalazioni su problemi reali e su situazioni che meritano attenzione. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire una piattaforma di ascolto per chi spesso non viene ascoltato.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che potete continuare a inviarci le vostre segnalazioni, mantenendo l'anonimato, attraverso il nostro numero WhatsApp 393 9504777. Aspettiamo anche segnalazioni positive: raccontateci storie di bellezza, miglioramenti o progetti che stanno portando beneficio alla nostra comunità. La vostra voce è importante!