L’ABBRACCIO TRA SANT’AGATA E SANTA LUCIA: LE RELIQUIE DELLE DUE MARTIRE IN PELLEGRINAGGIO AL DUOMO DI CATANIA

Si rincontrano in questi giorni di preparazione alla festa di Sant’Agata, le comunità catanesi e siracusane, queste ultime porteranno in pellegrinaggio le reliquie di Santa Lucia nella Cattedrale del capoluogo etneo.

Questo anche in ricordo dell’incontro nell’anno 301 tra Lucia ed Agata, le due sante, tra le più importanti nell’isola siciliana, donne che hanno sacrificato la propria vita per non rinunciare agli ideali cristiani. Due donne, esempi di vita, che uniscono simbolicamente le due città nel nome della Fede in Cristo.

Le Reliquie, saranno accompagnate dai devoti di santa Lucia e saranno accolte oggi alle ore 18 in piazza Duomo dal parroco della Cattedrale di Catania, monsignor Barbaro Sconti.

Presenti anche le comunità Luciane della Sicilia orientale, con delegazioni che arriveranno da Belpasso, Santa Lucia al Fortino, Santa Lucia in Ognina e Carlentini.

In Cattedrale avrà luogo la celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo.

