L'AD DEL PATERNO' CALCIO DI PERNA: "LA SQUADRA HA MOSTRATO CARATTERE, SONO FIDUCIOSO PER IL FUTURO" NONOSTANTE IL KO CON LA SCAFATESE

Nonostante la sconfitta, Franco Di Perna, amministratore delegato del Paternò Calcio, si è dichiarato soddisfatto della prestazione della squadra contro una formazione di alto livello come la Scafatese. "Abbiamo giocato una bella partita", ha affermato Di Perna, evidenziando che, dopo i primi 25 minuti, il Paternò aveva battuto cinque calci d'angolo contro uno solo degli avversari.

Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, dimostrando la determinazione della squadra nel mantenere l'equilibrio. Tuttavia, al 10’ del secondo tempo, la Scafatese ha segnato il primo gol mentre un giocatore del Paternò, Puglisi, era a terra per un fallo subito nella stessa azione. Nonostante il colpo subito, il Paternò ha cercato di reagire, apportando modifiche tattiche con l'ingresso di giocatori più offensivi.

La seconda rete è arrivata solo al 93’, dopo diversi tentativi di attacco della squadra avversaria. Anche in questa occasione, la Scafatese ha continuato a giocare mentre un altro giocatore del Paternò, Asero, era a terra dopo una gomitata in faccia. "Alla fine, pur riconoscendo che la Scafatese ha meritato la vittoria, mi sarei aspettato un po' più di fair play da parte loro, considerata l'importanza e il blasone dei loro giocatori", ha aggiunto Di Perna.

Nonostante le difficoltà, l'amministratore delegato si è detto fiducioso nel potenziale della squadra. "Abbiamo un gruppo forte e determinato, nonostante la giovane età dei nostri ragazzi. Sono sicuro che ci regaleranno molte soddisfazioni, sia per la società che per i nostri tifosi".

Di Perna ha infine ringraziato i tifosi per la loro presenza, nonostante la lunga trasferta, e ha lanciato un appello per la prossima partita: "Ci vediamo domenica contro il Castum Favara al Falcone Borsellino!" ha concluso, invitando tutti a sostenere la squadra.