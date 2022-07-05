L’ADDETTO ALLA SICUREZZA REAGISCE AD UNA CANZONE DEL RAPPER PAKY E DIVENTA VIRALE SU TIKTOK

E' diventato un vero e proprio ‘star del web’. Stiamo parlando di uno degli addetti alla sicurezza che ha lavorato al “LoveMi“, il grande concerto benefico organizzato a Milano da J-Ax e Fedez lo scor...

E' diventato un vero e proprio ‘star del web’. Stiamo parlando di uno degli addetti alla sicurezza che ha lavorato al “LoveMi“, il grande concerto benefico organizzato a Milano da J-Ax e Fedez lo scorso 28 giugno.

ll video pubblicato da una ragazza su TikTok – è diventato virale in questi giorni, dov’è stato però poi bannato poiché conteneva parolacce. Un secondo video “la parte 2”, invece, è disponibile e conta al momento quasi 5 milioni di visualizzazioni.

Durante l’esibizione del rapper Paky, l’uomo della security, mentre Paky canta "“Figlio di pu**ana, non fino**hio”, mostra tutta la propria contrarietà e la sua espressione è diventata subito virale.

“Lo amo, come biasimarlo”, “Io come lui”, “Poverino lo capisco”, sono stati alcuni dei commenti sotto alla clip virale. Clip che è stata ripresa anche dalle popolari pagine Trash Italiano e Webboh. Anche lì numerosi i commenti: “Ha ragione”, “Poverino cos’è costretto ad ascoltare” oppure: “Provo imbarazzo per loro”.