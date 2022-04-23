L'ADRANITA MONS. GIUSEPPE SCHILLACI NUOVO VESCOVO DI NICOSIA
Mons.Giuseppe Schillaci, 64 anni, è stato nominato da Papa Francesco alla sede vescovile di Lamezia Terme il 3 maggio 2019 e ordinato vescovo il 6 luglio 2019.
Oggi è stato nominato vescovo di Nicosia.
Mons. Giuseppe Schillaci è nato l’8 gennaio 1958 ad Adrano, in provincia ed Arcidiocesi Metropolitana di Catania. Dopo il diploma e gli studi in Filosofia all’Università Statale di Catania, ha iniziato il percorso formativo nel Pontificio Seminario Francese a Roma.
Ha conseguito la Laurea in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 4 luglio 1987 incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di Catania.
Dopo l’ordinazione è stato: Viceparroco e Parroco ad Adrano dal 1988 al 1992; Vicerettore in Seminario dal 1994 al 1998; Vicario Episcopale per la Cultura dal 1999 al 2006; Vicepreside dello Studio Teologico San Paolo di Catania dal 1999 al 2007.
Dal 2008 è stato Rettore del Seminario Arcivescovile di Catania. Eletto Vescovo di Lamezia Terme il 3 maggio 2019, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 6 luglio successivo.
Attualmente è Segretario della Conferenza Episcopale Calabra.