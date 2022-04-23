L'ADRANITA MONS. GIUSEPPE SCHILLACI NUOVO VESCOVO DI NICOSIA

Mons.Giuseppe Schillaci, 64 anni, è stato nominato da Papa Francesco alla sede vescovile di Lamezia Terme il 3 maggio 2019 e ordinato vescovo il 6 luglio 2019.Oggi è stato nominato vescovo di Nicosia....

A cura di Redazione 23 aprile 2022 15:56

