LADRI DI ARANCE SORPRESI IN AUTO DURANTE CONTROLLO DEI CARABINIERI IN CONTRADA JUNGETTO: DENUNCIATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 40enne ed un 29enne, entrambi pregiudicati del posto, perché resisi responsabili di ricettazione.

I militari in particolare, mentre stavano svolgendo un servizio di perlustrazione in contrada Jungetto per contrastare il fenomeno dei furti nelle aree rurali, hanno notato i due uomini transitare a bordo di un’autovettura ed hanno pertanto provveduto ad intimare loro l’alt per procedere all’identificazione.

A bordo dell’autovettura, però, i militari hanno rinvenuto circa 150 chilogrammi di pregiate arance “tarocco” dei quali i due, invero, non hanno saputo fornire alcuna spiegazione circa la provenienza