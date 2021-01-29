95047

LADRI DI ARANCE SORPRESI IN AUTO DURANTE CONTROLLO DEI CARABINIERI IN CONTRADA JUNGETTO: DENUNCIATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 40enne ed un 29enne, entrambi pregiudicati del posto, perché resisi responsabili di ricettazione.I militari...

29 gennaio 2021 16:39
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 40enne ed un 29enne, entrambi pregiudicati del posto, perché resisi responsabili di ricettazione.
I militari in particolare, mentre stavano svolgendo un servizio di perlustrazione in contrada Jungetto per contrastare il fenomeno dei furti nelle aree rurali, hanno notato i due uomini transitare a bordo di un’autovettura ed hanno pertanto provveduto ad intimare loro l’alt per procedere all’identificazione.
A bordo dell’autovettura, però, i militari hanno rinvenuto circa 150 chilogrammi di pregiate arance “tarocco” dei quali i due, invero, non hanno saputo fornire alcuna spiegazione circa la provenienza

