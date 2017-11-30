LADRI DI OLIVE ARRESTATI, DALLA POLSTRADA NELL'AREA DI SOSTA

Li hanno sorpresi nella notte tra il 28 e il 29 novembre, intorno alle 03.30, all’interno di una piazzola di sosta dell’area di servizio di Aci Sant’Antonio Ovest sulla A18. I poliziotti della polstra...

Li hanno sorpresi nella notte tra il 28 e il 29 novembre, intorno alle 03.30, all’interno di una piazzola di sosta dell’area di servizio di Aci Sant’Antonio Ovest sulla A18. I poliziotti della polstrada di Giardini Naxos hanno arrestato in flagranza di furto in concorso pluriaggravato Salvatore Termini, 50 anni, pluripregiudicato, e Giovanni Sciuto, 34 anni, entrambi catanesi.

All’arrivo dei poliziotti, i due avevano già caricato su una Fiat Panda presa a noleggio 43 contenitori di olive (da Kg. 4,4 ciascuno) asportati da un autoarticolato Volvo, in sosta nell’area di servizio, nella cui cabina, ignaro di quanto stesse accadendo, riposava il conducente.

Per entrambi è scattata la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.