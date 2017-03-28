LADRO D'AUTO PRESO NEL PARCHEGGIO DEL GARIBALDI NESIMA
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato nella flagranza il 23enne catanese OLIVA Salvatore, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e danneggiamento.L’altra sera, l’equipaggio di...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato nella flagranza il 23enne catanese OLIVA Salvatore, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e danneggiamento.
L’altra sera, l’equipaggio di una gazzella, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare i reati predatori in genere, ha sorpreso il giovane all’interno dell’area di parcheggio adiacente all’Ospedale Garibaldi di Nesima dopo che questi aveva forzato la portiera di una Fiat 500, di proprietà della società Car Sharing “Enjoy”, asportando vari componenti del veicolo.
La refurtiva è stata restituita ad un responsabile della società di noleggio mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.