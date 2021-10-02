LADRO DISTRATTO AD ADRANO, RUBA UN'AUTO E PAGA LA BENZINA COL SUO BANCOMAT: IDENTIFICATO E DENUNCIATO
È accaduto che un ladro “sprovveduto” abbia consentito agli investigatori di risalire immediatamente a lui, quale autore del furto di una Fiat 500, perpetrato in via Lauricella ad Adrano.
L’uomo, un ventiduenne con precedenti di polizia, dopo aver commesso il furto si è recato in una stazione di servizio sulla superstrada Adrano – Catania, per effettuare il rifornimento di carburante all’auto poco prima sottratta, pagando con carta bancomat.
A seguito del ritrovamento della Fiat 500, abbandonata in una via della periferia di Catania, gli agenti del commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, si sono accorti che all’interno dell’abitacolo vi era uno scontrino bancomat (proprio quello relativo al pagamento del carburante).
Individuata la stazione di servizio emittente, gli agenti hanno raggiunto immediatamente nella stazione al fine di poter visionare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che ha restituito immagini che mostrano, in maniera inequivocabile, l’indagato procedere al rifornimento della Fiat 500, dopodiché recarsi alla cassa per effettuare il pagamento a mezzo Pos.
Effettuati gli opportuni accertamenti info-investigativi si è giunti all’esatta identificazione della persona ripresa dalle telecamere, che, pertanto, è stata denunciata all’autorità giudiziaria.