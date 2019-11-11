LADRO FERMATO AD UN POSTO DI BLOCCO CON 300 CHILI DI LIMONI IN AUTO
I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato un 49enne di Acireale perché resosi responsabile del reato di furto aggravato.I militari, nell’espletamento di un servizio di perlustr...
I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato un 49enne di Acireale perché resosi responsabile del reato di furto aggravato.
I militari, nell’espletamento di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione dei reati, notavano l’uomo transitare in quella via Tropea a bordo della sua Ford Fiesta che, all’interno dell’abitacolo, era stracolma di limoni contenuti all’interno di grossi sacchi.
Il conseguente alt imposto dai militari all’uomo ed il successivo controllo effettuato, consentiva di appurare la provenienza furtiva degli agrumi, del peso complessivo di 300 chilogrammi circa, che erano stati appena asportati in un fondo agricolo dell’acese.
I limoni, infine, stante l’impossibilità di risalire al loro legittimo proprietario, sono stati devoluti in beneficenza.