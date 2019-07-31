LADRO RUBA PC ALL'AEROPORTO E VOLA ALL'ESTERO: DENUNCIATO DALLA POLIZIA

Una passeggera, durante l’attesa nella sala imbarchi dell’aerostazione di Catania, ha subito il furto del proprio computer portatile.La donna fatta la triste scoperta del furto subito, ha presentato s...

Una passeggera, durante l’attesa nella sala imbarchi dell’aerostazione di Catania, ha subito il furto del proprio computer portatile.

La donna fatta la triste scoperta del furto subito, ha presentato subito denuncia di furto presso il personale appartenente alla Polizia di Frontiera dell’aeroporto, i quali, nell’immediatezza si sono messi all’opera per cercare di recuperare il computer.

I poliziotti tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, sono riusciti ad individuare l’autore del reato, un uomo ,il quale, una volta rubato il P.C. si è imbarcato indisturbato sull’aeromobile diretto all’estero.

Tramite raffronti fra le immagini, le registrazioni carte di imbarco al Gate (Pax Track), la prenotazione del biglietto aereo, nonché di riscontro documentale tramite cartellino anagrafico, gli operatori di Polizia sono riusciti comunque a risalire alla sua esatta generalità, e pertanto a deferire il furbetto alla locale A.G. per il reato di furto aggravato.

Per quanto riguarda il computer oggetto di furto, continuano le indagini per il recupero del bottino.