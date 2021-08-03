LADRO SFORTUNATO : RUBA UN’AUTO E FA IL PIENO DI BENZINA DAL PROPRIETARIO. ARRESTATO

Un paio di giorni fa, presso la sala operativa del Commissariato PS di Montevarchi, giungeva una segnalazione da parte di un gestore di una stazione di rifornimento carburanti del comune di Terranuova...

L’esponente asseriva che pochi minuti prima un cliente si era presentato alla pompa di benzina e, dopo un attimo di incertezza misto a meraviglia, si accorgeva che stava per rifornire proprio la sua autovettura .

Il ladro vistosi scoperto si dava alla precipitosa fuga ma veniva rintracciato, dopo un’ora di ricerche, da personale della squadra Volante . nel corso del controllo l’uomo, 37 anni di Terranuova Bracciolini gravato da numerosi precedenti polizia, si scagliava contro gli operatori colpendoli con calci e pugni . L

’autore del furto veniva tratto in arresto mentre gli agenti dovevano ricorrere alle cure sanitarie presso il locale Pronto Soccorso.