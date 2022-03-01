LADY OSCAR, 40 ANNI FA ANDAVA IN ONDA LA PRIMA PUNTATA IN ITALIA

Era il 1° marzo del 1982, quando uno degli anime più amati di sempre arrivava in Italia sul piccolo schermo. Da allora sono passati 40 anni, ma Lady Oscar, ispirato al manga di Ryoko Ikeda, non ha mai...

Dalla sua prima trasmissione, avvenuta in Giappone il 10 ottobre 1979, “Lady Oscar” ha travalicato i confini nipponici, divenendo un vero e proprio fenomeno di massa all'estero (con picchi di celebrità proprio in Italia). Ecco sei curiosità sull’anime nella giornata in cui faceva il suo ingresso in Italia, risale infatti al 1° marzo 1982 la prima puntata andata in onda in tv.

LA STORIA DI "LADY OSCAR"

"Lady Oscar" racconta la storia di Maria Antonietta d'Austria, figlia dell'imperatrice Maria Teresa, e di Oscar François de Jarjayes, ragazza nobile, sua coetanea, comandante della Guardia Reale. Quest'ultima, cresciuta sin da bambina come un uomo, instaura con la futura sposa di Luigi Augusto, un forte amicizia. Tra le due si insinua l'amore per il conte svedese Hans Axel von Fersen. Entrambe se ne innamorano, ma il sentimento si alterna alle vicende della Rivoluzione Francese e all'amore di altri pretendenti segreti, come quello dello scudiero André.

