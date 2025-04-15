L’AERONAUTICA MILITARE LANCIA L’AVVISO: DALLE PRIME ORE DI DOMANI, 30 ORE DI VENTI FORTI SULLA SICILIA
Allerta Meteo per rovesci, temporali e raffiche di burrasca forte, in considerazione dell’arrivo della “Tempesta Hans“. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 15 aprile 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale. NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI' 15 APRILE 2025, E PER LE PROSSIME 48/60 ORE, PERSISTONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
IN CONSIDERAZIONE DELL'APPROSSIMARSI DELLA TEMPESTA DENOMINATA HANS, SI PREVEDONO:
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI' 16 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 36/42, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU VALLE D'AOSTA E PIEMONTE, ANCHE CON CUMULATI CON CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SUL SETTORE CENTROSETTENTRIONALE DI QUEST'ULTIMA REGIONE;
- DAL POMERIGGIO DI DOMANI, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SULLA LOMBARDIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE OCCIDENTALE, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULL'EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE OCCIDENTALE;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, VENTI FORTI SUDORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SU CALABRIA E SICILIA;
- DAL POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, VENTI FORTI SUDORIENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE SU LAZIO CENTROMERIDIONALE, RILIEVI ABRUZZESI, CAMPANIA E BASILICATA.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.