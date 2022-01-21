L’ALLARME DEI MEDICI INTERNISTI: «SIAMO A 20 MILA RICOVERI: VICINI ALLO TSUNAMI DELLA PRIMA ONDATA»

Siamo oramai "a quasi 20mila ricoverati, 'con' o 'per' Covid-19, un numero non lontano dai 25mila dello tsunami della prima ondata nella primavera 2020", in Area Medica.E anche se molti ricoveri sono...

Siamo oramai "a quasi 20mila ricoverati, 'con' o 'per' Covid-19, un numero non lontano dai 25mila dello tsunami della prima ondata nella primavera 2020", in Area Medica.

E anche se molti ricoveri sono per altre patologie, questo "non allenta la pressione sugli ospedali". È l'allarme della Federazione internisti ospedalieri (Fadoi), che ha diffuso una survey condotta a inizio settimana in 14 regioni. "L'impatto dei positivi asintomatici sui reparti è comunque devastante", dice il presidente Fadoi, Dario Manfellotto.

I ricoverati 'con' e non 'per' Covid, sono circa un 20% dei positivi, circa 4.000 dei quasi 20mila ricoverati Covid. Non solo: chi è ricoverato 'per' Covid, nella maggior parte delle strutture (il 57%) "non è vaccinato in oltre il 60% dei casi, ha un'età compresa tra i 41 e i 60 anni nel 43% dei casi e tra i 61 e gli 80 nel 36% dei reparti, mentre il quadro clinico si presenta di media gravità nel 79% dei casi e 'severo' nel 7%".

"A dimostrazione che - dice la Federazione - se la virulenza di Omicron è inferiore rispetto alle precedenti varianti, la sua pericolosità è comunque tutt'altro che trascurabile".