L'ALLARME DEI PEDIATRI. PERTOSSE, DA GENNAIO +800% DI BIMBI RICOVERATI E TRE MORTI
I pediatri italiani lanciano l'allerta per l'epidemia di pertosse che sta colpendo principalmente neonati e lattanti non vaccinati e che ha fatto registrare tre morti dall'inizio dell'anno con un aumento dell'800% dei ricoveri rispetto allo scorso anno.
In Italia da gennaio a maggio 2024 sono stati registrati 110 ricoveri, con oltre 15 in terapia intensiva di piccoli lattanti e tre neonati deceduti.
Il dato dei ricoveri sarebbe sottostimato.
L'allerta della Società italiana di pediatria arriva dopo l'allarme dell'Ecdc su quasi 60mila casi in Europa nel 2023 fino ad aprile 2024, con una crescita di oltre 10 volte sul 2022 e 2023.