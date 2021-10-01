L’ALLARME DELL'EUROPA: IN AUTUNNO AUMENTO DEI CONTAGI COVID TRA I BAMBINI

La situazione al momento non desta preoccupazioni, anzi per molti versi sembra pure in miglioramento. C’è però un rischio all’orizzonte: un aumento dei contagi tra i bambini. A dare l’allarme a l’Ecdc...

“Interventi come il distanziamento – si legge nel documento -, prevenire gli assembramenti, l’igiene e una migliore ventilazione rimarranno essenziali per prevenire la trasmissione negli ambienti scolastici”.

L’Ecdc avverte che sono comunque ad alto rischio anche tutti quei Paesi che non hanno raggiunto un tasso di vaccinazione elevato e che, tuttavia, prevedono di allentare le restrizioni anti-Covid: per loro è considerato probabile un aumento importante di casi positivi, di ricoveri e, purtroppo, anche di decessi in un arco temporale che potrebbe durare fino alla fine di novembre.