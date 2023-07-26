L'ALLERTA DELLA POLIZIA POSTALE: "EVITA DI STIPULARE CONTRATTI AL TELEFONO SE NON SEI STATO TU A RICHIEDERE UN CAMBIO DI GESTORE"
Il servizio gratuito offerto dal Registro Pubblico delle Opposizioni consente al cittadino di opporsi all’utilizzo delle proprie utenze telefoniche per finalità pubblicitarie e obbliga l’operatore di telemarketing a consultare mensilmente l’elenco dei numeri iscritti al RPO prima di svolgere campagne pubblicitarie al telefono.
L’iscrizione al RPO purtroppo non tutela l’utente dalle chiamate indesiderate operate da organizzazioni criminali dedite alle truffe, che si spacciano per call center di noti gestori presenti sul mercato. Nella maggioranza dei casi il falso operatore contatta la vittima del raggiro con la scusa di informarlo di imminenti aumenti del prezzo del contratto e propone il passaggio a un altro operatore per usufruire di una tariffa vantaggiosa. Gli avvisi riguardanti aumenti di prezzo rispetto alle tariffe concordate sono trasmesse dal gestore tramite comunicazione scritta, che consente al cliente di poter esercitare il diritto di recesso dal contratto.
Il consiglio
Evita di stipulare contratti al telefono se non sei stato tu a richiedere un cambio di gestore