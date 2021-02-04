95047

L’ALTO ADIGE DI NUOVO IN LOCKDOWN PER TRE SETTIMANE

A partire dall’8 febbario, per tre settimane, torna il lockdown in Alto Adige. Ecco misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19 stabilite dalla Giunta provinciale che si è riunita que...

A cura di Redazione Redazione
04 febbraio 2021 21:35
News
A partire dall’8 febbario, per tre settimane, torna il lockdown in Alto Adige. Ecco misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19 stabilite dalla Giunta provinciale che si è riunita questa sera.

Lo ha deciso questa sera la Giunta provinciale composta da esponenti della Suedtiroler Volkspartei e Lega.

Fra le decisioni, chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole e divieto di spostamento dai Comuni. Lo fa sapere la Provincia autonoma di Bolzano, oggi confermata in ‘rosso scuro’ dalla mappa Ue.

