L’ALTO ADIGE DI NUOVO IN LOCKDOWN PER TRE SETTIMANE
A cura di Redazione
04 febbraio 2021 21:35
A partire dall’8 febbario, per tre settimane, torna il lockdown in Alto Adige. Ecco misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19 stabilite dalla Giunta provinciale che si è riunita questa sera.
Lo ha deciso questa sera la Giunta provinciale composta da esponenti della Suedtiroler Volkspartei e Lega.
Fra le decisioni, chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole e divieto di spostamento dai Comuni. Lo fa sapere la Provincia autonoma di Bolzano, oggi confermata in ‘rosso scuro’ dalla mappa Ue.