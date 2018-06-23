L’AMANTE SI PRESENTA AL MATRIMONIO VESTITA DA SPOSA

È salita sull’altare vestita di bianco, ma anche se amava lo sposo, il matrimonio non era il suo. È incredibile la storia avvenuta in Sudafrica, le cui immagini sono state postate su Twitter, in un video già condiviso da migliaia di persone: una donna si è infatti presentata in chiesa con abito bianco e velo al matrimonio del suo amante, che stava però per sposare un’altra donna.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv — NKOKHI (@nkokhi) 15 giugno 2018

«L’amante è arrivata alle nozze con un abito da sposa, lo sposo sta cercando di calmare la situazione», si legge nella didascalia a corredo del video, postato da un uomo di Benoni, probabilmente uno degli invitati. E la vera sposa, che fa? Ferma sull’altare osserva e attente, mentre gli altri ospiti urlano e sbraitano, non si capisce se contro la terza incomoda o se per difenderla