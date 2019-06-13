L’AMERIGO VESPUCCI: LA “NAVE PIÙ BELLA DEL MONDO” IN SOSTA AL PORTO DI CATANIA

Dal 13 al 16 giugno nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania dopo un’assenza durata ben 9 anni.Per l’occasione, giovedì 13 giugno, alle ore 11.00, il comandante del veliero, capitano di vasce...

Dal 13 al 16 giugno nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania dopo un’assenza durata ben 9 anni.

Per l’occasione, giovedì 13 giugno, alle ore 11.00, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentarlo e per far conoscere le attività che lo vedranno protagonista durante la sosta nel porto siciliano.

La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture e dopo la sosta nella città di Taranto, impegnata per le celebrazioni della “Giornata della Marina”, riprende a navigare per condurre la prima fase della Campagna d’istruzione 2019.

Il fine è quello di addestrare gli Allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena e, al contempo, portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina Militare, oltre a rappresentare una delle eccellenze del nostro Paese.

Durante il periodo a bordo i 98 Allievi marinai, tra cui 28 donne, saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di far propri i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire l’importanza del lavoro di squadra, che caratterizza ogni marinaio nell’assolvimento dei compiti della forza armata al servizio della collettività.

Dopo la sosta a Catania, l’Amerigo Vespucci dirigerà per la città di Cagliari con la prospettiva di tornare alla fine del mese a Livorno, dove imbarcheranno gli Allievi della 1ª Classe dell’Accademia Navale per dare inizio alla Campagna d’Istruzione.

Quest’anno i Cadetti, durante i tre mesi circa di navigazione, avranno la possibilità di veleggiare dall’Oceano Atlantico e Nord Europa fino al Mar Baltico.

Nave Scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata presso il Posto d’ormeggio numero 13 Sporgente Centrale, sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione nei seguenti orari:

– Giovedì 13 Giugno: dalle ore 15.30 alle ore 20.30;

– Venerdì 14 Giugno: dalle ore 15.30 alle ore 20.30;

– Sabato 15 Giugno: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30.