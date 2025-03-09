L’AMERIGO VESPUCCI TORNA A CASA, FA TAPPA IN SICILIA, ECCO QUANDO

Presentato al Villaggio Italia di Gedda il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci. Saranno 14 le città che ospiteranno la nave più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo: Trieste, Venezia...

Presentato al Villaggio Italia di Gedda il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci. Saranno 14 le città che ospiteranno la nave più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo: Trieste, Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova.

“Con il Vespucci abbiamo inaugurato non solo un viaggio straordinario e incredibile che ha circumnavigato il globo con un veliero, ma anche un nuovo modo di portare il Sistema Italia nel mondo. Siamo entrati dalla porta principale di ogni Nazione in cui siamo approdati e abbiamo aperto le porte del nostro Paese, facendo conoscere, grazie al Vespucci e al Villaggio Italia, l’arte, la cultura, la storia, la moda, il design, le nostre migliori e più pregiate esperienze e capacità.

Un esperimento che giudico straordinario e che, proprio perché come Difesa italiana lo abbiamo fortemente voluto e costruito, giorno per giorno, tappa per tappa, porto per porto, ci impegniamo e mi impegnerò io, personalmente, a rilanciare e replicare. Credo, spero e lavorerò affinché l’Amerigo Vespucci diventi un testimone d’eccezione, non solo all’estero, ma anche in Italia, di come il nostro Paese viene percepito, amato, rispettato e ammirato in tutto il mondo” così il Ministro alla presentazione delle nuove e ultime tappe del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci, in vista del definitivo “rientro a casa” della nave scuola della Marina Militare

Nel corso della presentazione il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino ha dichiarato “I valori e la straordinaria perizia messi in evidenza da Nave Vespucci hanno proiettato nel mondo l’immagine migliore della marineria e dell’Italia tutta, enfatizzando la propensione e la concreta attitudine di questa nave a porsi quale esempio di professionalità militare e interprete della figura di ambasciatrice dell’Italia nel mondo. Abbiamo portato l’Italia nel mondo, e in questa fase vogliamo raccontare la nostra esperienza nel mondo all’Italia con il tour Mediterraneo, dedicando proprio al nostro mare e al nostro territorio la fase conclusiva di questa campagna. L’obiettivo è raccontare questa straordinaria avventura alla nostra gente e promuovere, nelle varie tappe, gli elementi più peculiari di questa missione. Il Tour Mediterraneo toccherà 14 porti e porterà il Vespucci nelle principali città di mare del nostro Paese, contattando soprattutto i giovani, nell’intento di condividere valori ed esperienze che potrebbero ispirarli a fare questa scelta di vita. Il tour che ha portato l’Amerigo Vespucci per quasi due anni in giro per il mondo, toccando 35 porti in 30 Paesi, terminerà a Genova il 10 giugno – da dove era partito a luglio del 2023. Il 10 giugno celebreremo a Genova la giornata della Marina e la conclusione del Tour Mondiale del Vespucci: sarà una coincidenza molto particolare”.

Dopo gli oltre 360.000 visitatori che hanno raggiunto il Villaggio Italia nelle tappe in giro per il mondo, il Villaggio Italia si trasformerà nel “Villaggio IN Italia”, un luogo di racconto che renderà partecipi tutti gli italiani dell’esperienza vissuta da Nave Amerigo Vespucci.

“Nel mondo abbiamo raccontato e promosso tutte le eccellenze, tutte le filiere che ci contraddistinguono. Con il Tour Mediterraneo vogliamo raccontare questo successo, trasmettere, trasferire agli italiani quanto in giro per il mondo siamo apprezzati, imitati e a volte anche bonariamente invidiati. Racconteremo quindi il Tour Mondiale, lo faremo con delle immersive hall, con il racconto dei protagonisti, con la programmazione di un docufilm che andremo a realizzare e che andrà a raccontare questo lungo viaggio iniziato il 1 luglio 2023. Il Tour Mondiale di Nave Vespucci è un’esperienza unica che deve diventare pienamente collettiva, vogliamo condividere con tutti questo sentimento di orgoglio italiano che abbiamo vissuto all’estero. Stiamo lavorando a una serie di iniziative che possano coinvolgere tutti. Tutti coloro che vorranno partecipare sono benvenuti” ha spiegato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Il Tour Mediterraneo inizierà da Trieste dove il Vespucci sarà accolto da una edizione speciale della Barcolana organizzata esclusivamente per accogliere lo storico veliero in Italia

“Barcolana vive con profonda emozione e orgoglio l’onore di organizzare l’accoglienza a Trieste di Nave Vespucci al rientro in Italia dopo il suo straordinario Tour Mondiale – ha dichiarato Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano che ha aggiunto – Non vediamo l’ora di dare il bentornato a questa nave leggendaria e simbolo intramontabile del nostro Paese, ricambiando l’affetto e la vicinanza che Nave Vespucci ha sempre dimostrato a Barcolana. Questo evento celebrerà e rafforzerà il legame speciale che ci unisce, esaltando i valori del mare e della navigazione che condividiamo.”

La Rai, media partner del Tour Mondiale, sarà al fianco del Tour Mediterraneo con un palinsesto speciale a partire dal collegamento con il Festival di Sanremo giovedì 13 febbraio, come annunciato ieri da Carlo Conti in un video messaggio. “La Rai è stata da subito entusiasta di poter seguire il Tour Mondiale Vespucci e il Villaggio Italia anche per il tour mediterraneo, perché è veramente un nuovo modo di portare l’Italia nel mondo e con l’Italia le sue bellezze, il Made in Italy, la cultura, la storia. Tutta l’Italia nella maniera migliore” ha commentato Roberto Ferrara, Direttore Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali Rai.

Nave Amerigo Vespucci nella tratta da Brindisi a Reggio Calabria e da Livorno a Genova imbarcherà gli allievi dell’attuale Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno che quest’anno svolgeranno la campagna addestrativa a bordo di Nave Trieste in quanto Nave Vespucci farà una lunga sosta lavori, ha fatto sapere l’Ammiraglio Antonio Natale Comandante delle Scuole della Marina Militare nel corso della presentazione.

