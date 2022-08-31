LAMEZIA TERME, IMBARCANO SIGNORA IN CARROZZINA SU UN AEREO SBAGLIATO

Il volo Wizz Air in partenza da Lamezia Terme per Torino alle 16,40 è decollato in leggero ritardo perché sull'aereo non è mai arrivata un'anziana signora in carrozzina, affidata dai parenti all'assis...

Il volo Wizz Air in partenza da Lamezia Terme per Torino alle 16,40 è decollato in leggero ritardo perché sull'aereo non è mai arrivata un'anziana signora in carrozzina, affidata dai parenti all'assistenza aeroportuale.

La nipote e la sorella che avrebbero dovuto viaggiare con lei, preoccupate, hanno segnalato al personale di bordo che la loro familiare al termine delle operazioni di imbarco non era a bordo.

Sono subito scattate le ricerche, ma della signora in aeroporto nessuna traccia. A questo punto una sola ipotesi è apparsa plausibile: che la donna fosse stata accompagnata su un aereo sbagliato.

E in effetti le cose sono andate proprio così: fortunatamente la destinazione era sempre Torino. La donna è stata imbarcata per errore su un volo Blue Air partito da Lamezia circa trenta minuti prima.

La curiosa vicenda - l'equivoco è chiaramente dovuto alla quasi concomitanza dei due voli diretti a Torino - non ha avuto alcuna conseguenza. Il Wizz Air, nonostante il decollo in leggero ritardo, è arrivato puntuale a Torino, dove la donna ha potuto riabbracciare le sue parenti che hanno lasciato per prime l'aereo per raggiungerla.

