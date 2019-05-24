LAMEZIA TERME, MAESTRO 64ENNE MOLESTAVA BAMBINE DI CINQUE ANNI

Un insegnante di una scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme con l'accusa di violenza sessuale su minori.L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carc...

Un insegnante di una scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme con l'accusa di violenza sessuale su minori.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.

E' scattata dopo la denuncia di una madre che aveva ricevuto le confidenze della propria bambina l'indagine del personale del commissariato di Ps di Lamezia Terme, coordinata dalla Procura lametina, che ha portato all'arresto dell'insegnante di scuola dell'infanzia.

Le dichiarazioni della donna sono state successivamente confermate da altre madri che, sentite a sommarie informazioni, hanno dichiarato di aver appreso fatti simili dalle rispettive figlie, anche loro allieve dello stesso plesso scolastico.