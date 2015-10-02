L'amministrazione annuncia controlli più rigorosi sulla differenziata

Nei sacchetti esposti dagli utenti finiscono anche materiali non idonei

95047.it Il comunicato stampa diffuso dal Comune:

"L’Amministrazione comunale paternese annuncia maggiori e più rigorosi controlli sulla raccolta differenziata porta a porta. Dopo la notizia dei dati, incoraggianti, sugli introiti che il Comune incasserà per l’anno 2014 grazie alla raccolta della plastica – circa 138 mila euro -, si punta adesso a migliorare la qualità dei rifiuti differenziati dagli utenti privati, al fine di diminuirne i costi di smaltimento per l’Ente.

In particolare, il Comune invita i cittadini ad una maggiore attenzione nei giorni in cui è prevista la raccolta di plastica, vetro e alluminio. Accade infatti che nei sacchetti esposti dagli utenti ci siano materiali non idonei, cosa che aumenta notevolmente i costi di conferimento dei rifiuti nella piattaforma, costi che si riversano poi sull’intera comunità. «Negli ultimi tempi – afferma il sindaco di Paternò, Mauro Mangano – si è notato un peggioramento della qualità dei rifiuti differenziati conferiti attraverso il servizio porta a porta. Invitiamo quindi, ancora una volta, i cittadini a separare correttamente gli scarti domestici, rispettando il calendario predisposto nelle varie zone della città e gli orari di esposizione». Dai prossimi giorni, dunque, i controlli saranno più serrati, in modo particolare nei giorni in cui è previsto il ritiro del multi-materiale, ovvero plastica, vetro e alluminio. I sacchetti che conterranno materiale diverso da quello consentito non verranno ritirati. L’Amministrazione ricorda infine che è preferibile utilizzare sacchetti trasparenti, per agevolare i controlli. «Negli ultimi mesi – aggiunge il sindaco - abbiamo finalmente un servizio regolare e una città notevolmente più pulita. Occorre tuttavia una maggiore collaborazione da parte di tutti i cittadini»".