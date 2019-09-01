LAMPEDUSA, INVESTE E UCCIDE TURISTA: ARRESTATO 23ENNE (ERA SENZA PATENTE)

Una donna di Pinerolo (Torino), Fulvia Morando, 49 anni, è morta dopo essere stata investita a Lampedusa da un'auto. E' accaduto intorno alle 23 di ieri.I carabinieri hanno poi arrestato per omicidio...

Una donna di Pinerolo (Torino), Fulvia Morando, 49 anni, è morta dopo essere stata investita a Lampedusa da un'auto. E' accaduto intorno alle 23 di ieri.

I carabinieri hanno poi arrestato per omicidio stradale, e posto ai domiciliari, un ventitreenne dell'isola che guidava senza patente, perché mai conseguita, e che dopo l'incidente era scappato insieme agli altri passeggeri dell'auto.

La donna era atterrata alle 21, insieme al marito, con l'aereo proveniente da Torino.

La coppia era uscita dal residence dove alloggiava per fare la prima passeggiata in centro: mentre la donna camminava è stata investita da un piccolo fuoristrada Suzuki Santana ed è finita contro un palo.

La vittima è stata portata con una ambulanza al pronto soccorso, dove è stata constatata la morte.

Il marito è sotto choc.

Numerosi i lampedusani che nella notte, appresa la notizia, si sono recati al poliambulatorio.