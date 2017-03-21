Lancette avanti, giornate più lunghe: torna l'ora legale
A cura di Redazione
21 marzo 2017 13:24
Torna l'ora legale. nella notte tra sabato 25 e domenica 26 sarà necessario spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora.
A seguito di questo cambiamento dormiremo tutti un’ora in meno, ma “acquisteremo” un’ora di luce in più, con un discreto risparmio sulla bolletta elettrica.
Tuttavia non saranno felici coloro abituati a svegliarsi presto, magari per motivi lavorativi. Per loro si attende una notte più breve con un’ora in meno di sonno.
