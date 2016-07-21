Lanciavano sassi alle auto in transito: denunciati tre minori

E' accaduto a Motta Sant'Anastasia: scoperti dai carabinieri

95047.it I carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i Minori di Catania tre ragazzi tra i 16 e 17 anni, del luogo, per danneggiamento in concorso e getto pericoloso di cose in concorso. Da alcuni giorni degli automobilisti avevano segnalato ai carabinieri che degli ignoti lanciavano sassi alle auto in transito lungo la Strada Provinciale 13.

I militari hanno individuato nei tre minori gli autori dell’azione.

Nella circostanza i militari hanno anche individuato una struttura abbandonata in prossimità della strada dove i giovani si nascondevano. Fortunatamente i danni hanno interessato solo i mezzi, di cui tre danneggiati nella sola serata di ieri.