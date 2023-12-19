L'ANNUNCIO DI CHIARA FERRAGNI: 'HO SBAGLIATO, DARÒ UN MILIONE PER I BIMBI AL REGINA MARGHERITA'

"Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene.Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai no...

"Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene.

Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all'errore fatto e farne tesoro. Ed è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini". Lo annuncia Chiara Ferragni in un video sui social dopo la maxi multa per i pandori Balocco griffati Ferragni e le polemiche che ne sono seguite. Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni.

L'imprenditrice digitale continua: "Ma non basta: lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali.

Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci".

Come aveva già detto nei giorni scorsi, Chiara Ferragni conferma che impugnerà il provvedimento dell'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato "perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto". "Il mio errore in buona fede - continua - è stato legare con la comunicazione una attività commerciale e una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Ma, se la sanzione definitiva dovesse essere, come spero, inferiore a quella decisa dall'Agcm, la differenza verrà aggiunta al milione di euro. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti.

Il mio errore rimane - conclude - ma voglio far si che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo".