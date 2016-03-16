L'annuncio di Virgolini: "L'addizionale ridotta allo 0.4%"
Nell'interminabile scontro politico, interviene il consigliere comunale: "La delibera è stata pubblicata dal Ministero dell'economia e finanza
A cura di Redazione
16 marzo 2016 18:41
95047.it La dichiarazione del consigliere comunale Alfio Virgolini:
"Finalmente, dopo una lunga attesa per la pubblicazione della delibera al MEF e varie diatribe circa la legittimità dell'atto stesso, con immensa soddisfazione prendo atto che la mia lettera aperta indirizzata al Sindaco ed agli Uffici ed i miei suggerimenti sull'emendamento hanno prodotto quello che i cittadini volevano, ovvero la diminuzione dell'addizionale irpef dallo 0,8 allo 0,4 con esenzione per coloro i quali non superano il reddito di 12 mila euro annui".
