L’APPELLO DEL GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE DI PATERNO’ A DONARE

I Servizi Trasfusionali continuano a richiedere donatori che possano sopperire all'emergenza diventata particolarmente pressante in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando. Il GDVS rivolge quindi un invito a tutti i volontari, di dedicare un'ora del vostro tempo a chi ha bisogno di aiuto: recatevi ad effettuare una donazione, il Servizio Trasfusionale è aperto dalle 8 alle 12 da lunedì a sabato. Per voi sarà solo un lieve ritardo nei vostri programmi, ma per altri può determinare la sopravvivenza.

Un Grazie di cuore a chi raccoglierà quest'appello facendolo suo.

Il G.D.V.S. Fidas di Paternò