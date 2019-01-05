95047

L'APPELLO DEL SINDACO: "LIMITATE L'USO DELL'AUTO"

05 gennaio 2019 08:11
News
Questa mattina, pure Paternò, si è svegliata coperta da un manto di neve. E la nevicata sta continuando. In centro le auto si spostano a passo d'uomo e c'è qualche incertezza per i passanti sui marciapiedi dove ci potrebbe essere l'insidia del ghiaccio.

La neve caduta stanotte ha reso le strade particolarmente pericolose. Numerosi gli incidenti segnalatoci , ma nessuno , per fortuna, è rimasto ferito gravemente

L’appello del sindaco Nino Naso:

"Si invita ad evitare il più possibile l'uso degli autoveicoli causa strade ghiacciate, prudenza anche per i pedoni"

Le previsioni meteo indicano un'attenuazione delle nevicate, ma a preoccupare a questo punto è il ghiaccio che inevitabilmente coprirà strade e marciapiedi».

