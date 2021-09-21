L’ARENA DI VERONA CELEBRA QUESTA SERA FRANCO BATTIATO CON UN EVENTO UNICO

Doveva esserci lui. Perché Invito al viaggio era nato come una festa di compleanno. Franco Battiato voleva festeggiare i 40 anni di La voce del padrone. L’album che, uscito il 21 settembre 1981, cambi...

Doveva esserci lui. Perché Invito al viaggio era nato come una festa di compleanno. Franco Battiato voleva festeggiare i 40 anni di La voce del padrone. L’album che, uscito il 21 settembre 1981, cambiò per sempre la sua vita.

dopo la scomparsa del cantautore invece, ha cambiato rotta ed è diventato una serata che sarà sicuramente emozionante

Invece questa sera, dopo la scomparsa del cantautore avvenuta il 18 maggio 2021, la serata ha cambiato rotta ed è diventato una serata tributo in suo onore.

L'album "La voce del padrone", il primo disco di musica pop italiana a superare il milione di copie vendute, tornerà nei negozi il 24 settembre in uno speciale cofanetto: contiene un vinile da 180 grammi color oro e il cd e oltre alle tracce incluse nell'edizione originale del 1981 - ci sono anche "Summer on a solitary beach", "Bandiera bianca", "Cuccurucucù" e la stessa "Centro di gravità permanente" - conterrà anche rarità e registrazioni dal vivo

Sul palco, stasera, ci sarà l’orchestra formata dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti. Carlo Guaitoli alla direzione d’orchestra e pianoforte, Angelo Privitera alle tastiere e programmazione. Osvaldo Di Dio, Antonello D’Urso e Chicco Gussoni alle chitarre. Andrea Torresani al basso e Giordano Colombo alla batteria.

L’elenco degli ospiti di stasera è lunghissimo: Alice, Arisa, Enzo Avitabile con Mario Incudine, Cristina Baggio, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Carlo Boccadoro, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia, Vinicio Capossela con Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi, Colapesce e Dimartino, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Diodato, Emma, Extraliscio con Roberto Molinelli, Eugenio Finardi, Max Gazzè, Fabrizio Gifuni, Chicco Gussoni, Luca Madonia, Fiorella Mannoia, Mahmood, Gianni Maroccolo con Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi e Beppe Brotto, Mary Montesano e Vera Quarleri, Gianni Morandi, Morgan con Fabio Cinti, Nabil Bey, Gianna Nannini, Nuovo quartetto italiano, Manet Raghunath, Danilo Rossi, Saturnino, Cristina Scabbia con Davide Ferrario, Subsonica e Paola Turci.

La serata di Verona rivivrà in un disco dal vivo e dvd.