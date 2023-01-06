L'ASSESSORE AL TURISMO SPENDE 3,7 MILIONI PER UN EVENTO A CANNES

Con riferimento all'iniziativa "Sicily, Women and Cinema" il presidente della Regione Renato Schifani ha inviato una lettera all'assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo Francesco Scarpinat...

Con riferimento all'iniziativa "Sicily, Women and Cinema" il presidente della Regione Renato Schifani ha inviato una lettera all'assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo Francesco Scarpinato, con la quale invita «a fornire tutti i dettagli con la documentazione degli atti rispetto alle determinazioni assunte».

La richiesta di chiarimenti da parte di Schifani fa seguito a un articolo pubblicato ieri dal quotidiano "La Sicilia" sul finanziamento, per il secondo anno consecutivo, della manifestazione che si svolge a Cannes.

Secondo quanto pubblicato dal quotidiano per l'evento, curato dalla Absolute Blue di cui è amministratore delegato Patrick Nassogne, una società con sede a Kehlen (Lussemburgo) la Regione ha stanzato 3 milioni e 750 mila euro rispetto ai 2,2 dell'anno precedente.

L'atto è del 30 dicembre, ultimo giorno utile per destinare le risorse del Piano Sviluppo e Coesione già deliberate dalla giunta per tale scopo. La manifestazione prevede uno "shooting" sulle donne del cinema sulla passerella della Croisette e l'allestimento di "Casa Sicilia" all'hotel Majestic, dove - si legge nel contratto - sarà «realizzata una sala Vip destinata a ricevere, in un contesto di maggiore riservatezza e tranquillità, gli artisti».