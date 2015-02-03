L'assessore Palumbo: "I black-out elettrici sono stati risolti"

I guasti dovuti al maltempo

95047.it L'intervento dell'assessore Carmelo Palumbo:

"La sera dello scorso giovedì, 29 gennaio, a causa del maltempo, si è verificato un guasto alla cabina elettrica che controlla l’accensione delle luci da Corso Italia a Via Vittorio Emanuele, cosa che ha provocato un black-out in alcune aree della città. «Quella stessa sera – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Carmelo Palumbo - una squadra di tecnici del comune è intervenuta prontamente per controllare la situazione, e l’indomani mattina ha provveduto a sostituire il materiale elettrico danneggiato; dopo aver concluso l’intervento, le luci sono state accese per essere certi che i dispositivi sopportassero il carico elettrico. Ecco spiegato il motivo per cui, su alcune strade, i lampioni erano accesi in pieno giorno: nessuna follia, semplicemente i tecnici comunali hanno azionato le luci per assicurarsi che tutto funzionasse bene, come avviene ogni qualvolta si provvede alla manutenzione di impianti di illuminazione. Ci dispiace – conclude Palumbo - che si sollevino delle polemiche, quando invece basterebbe informarsi per comprendere come stanno veramente le cose»".

Nota a margine: Spiace anche a noi che si interpretino le cose a piacere personale. Il titolo dell'articolo riporta: "Problema risolto". Quindi ci si è informati e si è riportato il dovuto per una questione che non è stata isolata ma si è verificata in numerose altre circostanze. Chiedere ai cittadini.