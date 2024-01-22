L'ASSOCIAZIONE ENOSIS CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DEGLI ABBRACCI CON UN GESTO DI AFFETTO VERSO GLI ANZIANI DI PATERNÒ

In occasione della Giornata Mondiale degli Abbracci, l'organizzazione ENOSIS ha donato un prezioso gesto d'affetto agli anziani del S. Bellia di Paternò. Il Presidente, Riccardo Longo, ha guidato l'in...

In occasione della Giornata Mondiale degli Abbracci, l'organizzazione ENOSIS ha donato un prezioso gesto d'affetto agli anziani del S. Bellia di Paternò.

Il Presidente, Riccardo Longo, ha guidato l'iniziativa che ha reso omaggio alle colonne portanti della società.

Il momento è stato arricchito da canti e poesie eseguiti da un gruppo di bambini coinvolti dall'Associazione, rendendo l'incontro un'esperienza carica di tenerezza e sensibilità.

In riconoscimento all'impegno sociale, durante l'evento il Presidente Longo ha consegnato un premio a Piero Montalto, nominandolo "Capo del dipartimento per gli affari sociali e disabilità".

Longo ha spiegato che la scelta di affidare questo ruolo a Montalto è dovuta alla sua quotidiana esperienza nel gestire i problemi sociali legati alle disabilità.

Montalto, in quanto Capo del dipartimento, avrà l'importante compito di trovare soluzioni per affrontare tali sfide, con la speranza che le iniziative e le attività dell'associazione possano contribuire a questo scopo.