L'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ENOSIS REGALA UN DIPINTO ALL'OSPEDALE DI BRONTE

L'Associazione Socio Culturale ENOSIS ha donato un prezioso dipinto all'ospedale di Bronte. L'opera, realizzata dal direttore artistico Daniela Minutolo, raffigura il gesto del Cireneo, figura biblica che evoca l'immagine dei tanti volontari e soccorritori impegnati a confortare e aiutare generosamente i bisognosi in tutto il mondo.

Il dipinto, originariamente utilizzato per la V stazione dell'evento PASCHA 2024 organizzato dalla Proloco di Paternò, è stato consegnato ai responsabili del nosocomio brontese dai vertici di ENOSIS. Questa opera, realizzata su pannello di cartongesso, mira a mantenere viva la consapevolezza che in ogni persona disposta ad aiutare il prossimo vi è un Simone di Cirene, pronto a condividere le sofferenze altrui.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Direttore Sanitario dell'ospedale, Dott. Salvatore Pillera, l'addetto all'amministrazione Pippo De Luca, diversi medici e infermieri dell'ospedale, oltre ai vertici e volontari dell'associazione ENOSIS.

Il Presidente di ENOSIS, Riccardo Longo, ha espresso la sua gratitudine per la gentile accoglienza e l'ammirazione mostrata nei confronti della bellezza e del significato del dipinto donato, sottolineando quanto il gesto sia stato apprezzato da tutti i presenti.