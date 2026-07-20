Latin Dance Academy: una stagione da protagonista tra Campionati Italiani e The Big Show 2026

Ci sono stagioni che scorrono come tante altre. E poi ci sono stagioni che segnano un punto di svolta.

Per la Latin Dance Academy di Paternò, il 2026 si chiude con un percorso che ha trovato la sua massima

espressione in due appuntamenti diversi, ma profondamente legati tra loro: i Campionati Italiani FIDESM di

Rimini e The Big Show 2026, andato in scena al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco il 16 luglio.

Prima la competizione, poi il palcoscenico.A Rimini gli atleti della scuola hanno conquistato un titolo italiano, finali nazionali, passaggi di classe e piazzamenti di assoluto rilievo.

Nicolò e Vittoria Sarpietro si sono laureati Campioni Italiani nella categoria 8/9 classe B, coronando una

stagione di crescita e sacrifici.

Rossana Zappalà ha conquistato il secondo posto nel Samba, il quarto nel Jive, il quinto nella Rumba e il sesto nel Cha Cha Cha nella finale Under 21 classe C, ottenendo il passaggio di merito alla classe B.

Finale nazionale e promozione in classe B anche per Valeria e Vittoria Sarpietro, seste nella categoria Duo

Latin Style 8/9 classe C.

Emanuele Castelli e Marika Vergolini hanno raggiunto la semifinale nella classe A2 conquistando il passaggio alla classe A1, mentre Gabriele Fichera e Asia Di Mauro hanno chiuso al 14° posto nazionale nella categoria Youth B e Samuele Foti e Giorgia Schepis al 18° posto italiano nella classe A2 per le danze latino-americane.

Numeri che raccontano una stagione importante. Ma, soprattutto, risultati maturati nel contesto più significativo che uno sport possa offrire: il confronto. Quello nel quale classifiche, piazzamenti e passaggi di

classe sono pubblici, verificabili e misurabili.

Sotto la direzione tecnica della maestra Alessia De Franco, il lavoro svolto durante l'anno è proseguito

naturalmente dal parquet al palcoscenico, trovando nel The Big Show 2026 la sua espressione conclusiva.

Pochi giorni dopo, la stessa energia si è trasferita sul palcoscenico con The Big Show 2026.

Uno spettacolo pensato come un vero variety teatrale, costruito per sorprendere, emozionare e coinvolgere

il pubblico attraverso danza, musica, immagini e narrazione. Un progetto nato molti mesi prima dell'apertura

del sipario e diventato realtà grazie al lavoro condiviso di atleti, insegnanti, collaboratori e famiglie.

Dalla pista al teatro cambia il linguaggio, ma non cambia ciò che conta davvero.

In competizione parlano i risultati. Sul palcoscenico parla il pubblico.

La stagione appena conclusa consegna alla Latin Dance Academy qualcosa che va oltre medaglie, classifiche o applausi: la consapevolezza di aver costruito un percorso solido, fatto di crescita, impegno e obiettivi raggiunti.

Un ringraziamento va a tutti gli atleti che hanno rappresentato la scuola durante l'anno, alle loro famiglie per

la fiducia e il sostegno costante e ai maestri Rossello del Team Evolution per il prezioso contributo al percorso tecnico.

I fatti si raccontano. I risultati si verificano e si dimostrano. Il valore lo stabiliscono gli altri