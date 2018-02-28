LATINA: Carabiniere spara moglie si barrica con figlie, donna gravissima

Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ha sparato con la pistola d'ordinanza alla moglie durante una lite, avvenuta nel garage, e si è poi barricato in casa con le due figlie, di 14 e 8 a...

Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ha sparato con la pistola d'ordinanza alla moglie durante una lite, avvenuta nel garage, e si è poi barricato in casa con le due figlie, di 14 e 8 anni. E' accaduto a Cisterna di Latina, dove l'uomo risiede. La situazione è seguita dai carabinieri del comando provinciale di Latina e dal comandante provinciale Gabriele Vitagliano, che si è recato sul posto. E' in corso una trattativa per convincerlo a desistere.

Sembra che la coppia si stesse separando.

La moglie del militare, una 39enne, è stata raggiunta da più colpi di pistola mentre era in garage, intorno alle 5 di questa mattina, e stava uscendo per recarsi al lavoro, alla Findus di Cisterna. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, avrebbe tre ferite da colpi d'arma da fuoco: alla mandibola, alla scapola e all'addome.

"E' stato mio marito". Questo ha detto la donna ai vicini di casa che l'hanno soccorsa stamani dopo che era stata raggiunta dai colpi di pistola sparati dall'appuntato mentre si trovava in garage. I vicini hanno poi chiamato l'ambulanza che ha trasferito la donna, in gravi condizioni, in ospedale.

Comandante cc Latina, si teme il peggio - "Temiamo il peggio ma non abbiamo ancora notizie definitive". Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Latina, il colonnello Gabriele Vitagliano, rispondendo alle domande della stampa riguardo alla sorte delle due figlie del carabiniere.

"L'uomo sta parlando con dei nostri negoziatore professionisti. È in stato di forte agitazione e non ragiona in modo limpido -aggiunge il comandante- lui è solo con le bambine.

Sono arrivate persone che lo conoscevano per aiutare i nostri negoziatori a fornire informazioni utili per parlare con lui. Stiamo lavorando". Per precauzione è stato staccato il gas a tutta la palazzina dove si trova l'appartamento in cui l'uomo è barricato con le figlie.

(Ansa)