LATINA. ESPLODE UNA BOMBOLA DI GPL, CROLLA UNA VILLETTA: MORTE NONNA E NIPOTE DI 13 ANNI

Tragedia nel pomeriggio ad Aprilia dove un'esplosione di una bombola di gpl ha fatto crollare pazialmente una villetta, provocando la morte di una donna e della nipote, di appena 13 anni.

Lo scoppio è avvenuto nel pomeriggio per cause ancora al vaglio degli investigatori. Ferito anche il marito della donna e nonno della ragazzina, trasportato in ospedale per le ferite riportarte.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, i carabinieri di Aprilia e il 118. Secondo le prime parziali ricostruzioni l'esplosione sarebbe stata provocata da una bombola di gpl utilizzata per il riscaldamento che si trovava fuori dall'edificio in via Apollo, all'incrocio con via del Genio civile, nella zona industriale di Aprilia a pochi passi dalla via Pontina.

Lo scoppio ha fatto dapprima crollare una parte dell'edificio e poi successivamente un'altra zona della villetta. Le due vittime, nonna e nipote, sono state estratte dalle macerie dai vigili del fuoco. Il terzo ferito, marito della donna morta, è stato trasportato in ospedale.

Le operazioni di spegnimento del rogo sono state completate dai vigili del fuoco. Ora si cerca di comprendere se ci sono altri feriti sotto le macerie.

Le forze dell'ordine e i tecnici dei vigili del fuoco stanno lavorando per chiarire le cause dell'esplosione.