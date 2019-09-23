LATINA, RISSA TRA MAMME DAVANTI ALLA SCUOLA: INSULTI E COLPI DI MESTOLO

È accaduto tutto sotto gli occhi dei bambini il feroce litigio tra due donne che avevano da poco accompagnato i propri figli a scuola, a Cisterna di Latina. Gli insulti erano partiti già giorni fa tra...

È accaduto tutto sotto gli occhi dei bambini il feroce litigio tra due donne che avevano da poco accompagnato i propri figli a scuola, a Cisterna di Latina. Gli insulti erano partiti già giorni fa tramite i social network dove le due si mandavano continuamente frecciatine e offese reciproche. Poi la situazione è degenerata: una delle due, con la propria automobile avrebbe tentato di investire l'altra, senza però riuscirvi, e andando a finire invece sui piedi della sorella della rivale, finita in ospedale con venti giorni di prognosi.

A quel punto, andata su tutte le furie, l'altra avrebbe tirato fuori un mestolo di legno per far sentire le proprie ragioni. Solo l'intervento dei poliziotti del commissariato di Cisterna di Latina ha messo fine al litigio. Dalle prime ricostruzioni il litigio sarebbe nato per il compagno di una di loro e il giorno prima, la donna che ha provato a investire l'altra era stata convocata in commissariato e le era stato notificato un avviso orale dal questore di Latina a causa dei suoi precedenti comportamenti.