L’attesa è finita: tutto pronto per la “Sagra della salsiccia, caliceddi e vino”

Domani e domenica a Ragalna un appuntamento per le famiglie e per chi vuole riscoprire i sapori della nostra terra. Previste anche escursioni in quod. Il sindaco Chisari: “Vi aspettiamo, sarà un bel momento di festa e riscoperta del territorio”

95047.it E’ tutto pronto. E sarà una grande kermesse come sempre. Scatta a Ragalna la due giorni dell’Ottava Sagra della salsiccia, caliceddi e vino: appuntamento per domani - sabato 12 novembre - e domenica. Organizzato dall’associazione Aria Nuova, quella della Sagra è una manifestazione che vuole rilanciare le tipicità dei prodotti locali all’interno di un Autunno raganelle che, anche quest’anno, si sta rivelando all’altezza della fama che l’ha accompagnato. Da Ragalna, parte il rilancio dei prodotti locali, dunque: ma anche della voglia di creare un momento di aggregazione e coinvolgimento che non trascuri nessuno. Un appuntamento per le famiglie e per chi intende passare due giorni immerso nella riscoperta della natura e della genuinità. Oltreché del divertimento: da segnalare, infatti, l’esibizione (sabato) della band “I figli dell’Officina”. Domenica sarà, invece, il turno de “Il gatto e la volpe”.

“L’associazione riprende una antica tradizione: lo scopo è quello di festeggiare assieme San Martino. Vogliamo fare conoscere le nostre tradizioni e rilanciare la nostra terra ed i nostri sapori. E domenica vi sarà anche la possibilità di effettuare le escursioni, con i quod, su tutto il territorio”, spiega la presidente dell’associazione “Aria Nuova” Miranda Ventura.

Si parte domani alle ore 19 (ma i mercatini aprono già alle 16) e poi domenica dalla mattina e per tutta la giornata. Spiega il sindaco Salvo Chisari: “Ragalna diventa un polo d’attrazione per le tante persone che hanno voglia di scoprire i prodotti del nostro territorio. Non si tratta di una sfida ma della affermazione costante della ricchezza della nostra terra e dei tanti miei concittadini che ogni giorno si spendono con sacrificio. Vi aspettiamo, sarà un bel momento di festa e riscoperta del territorio”.