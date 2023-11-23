L'AUDIO DI GIULIA CECCHETTIN: "VORREI NON VEDERE PIÙ FILIPPO MA HO PAURA CHE SI FACCIA DEL MALE"

https://www.facebook.com/watch/?v=387990487221133&t=0"Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui", diceva Giulia Cecchettin in un audio riferendos...

https://www.facebook.com/watch/?v=387990487221133&t=0

"Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui", diceva Giulia Cecchettin in un audio riferendosi all'ex fidanzato Filippo Turetta, aggiungendo però che "non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo".

Nell'audio Giulia diceva fra l'altro che "lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire".

Queste cose, Filippo "non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però suonano molto come ricatto", afferma Giulia nella registrazione, che prosegue: "E allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo.

E quindi questa cosa con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa.

Non so come sparire, nel senso che vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo".