L'aumento delle betting app spinge il mercato del gioco

Il massiccio utilizzo di smartphone costantemente connessi alla rete sta modificando tantissimi aspetti della nostra vita quotidiana. L’impatto è evidente in diversi ambiti, tra questi c’è anche quello del gioco d’azzardo online. Il settore dell’online gaming, e in particolare quello delle scommesse sportive, registra anno dopo anno una crescita costante. A favorirla, insieme ad altri fattori, c’è anche la possibilità di piazzare qualsiasi tipo di scommessa su mobile.

Qualunque tipo di dispositivo infatti, consente di avere portata di mano app scommesse, che permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di gioco, ovunque ci si trovi, senza problemi di connettività, di accesso alle quote, di ritiro delle vincite. Dunque va considerato nella crescita globale del settore anche l’apporto dovuto all’esistenza delle app per scommettere. Si tratta di un mercato tutt’altro che irrilevante e che può destare l’interesse oltre che degli operatori di scommesse, anche dei produttori di smartphone, dei provider che creano le applicazioni, e di molti altri stakeholder.

Un mercato immenso e in continua espansione

Una stima globale del mercato del gioco d’azzardo mondiale per il 2023 fa riferimento a una cifra quantificata in circa 702 miliardi di dollari, destinata a salire. Le previsioni più a lungo termine parlano di un mercato di oltre 765 miliardi di dollari nel 2027 e di 847 miliardi nel 2032. Tra gli ambiti che risultano determinante in questa evoluzione, vi è senza dubbio la questione della legalizzazione delle attività di gioco d’azzardo online, che sta prendendo piede in tutto il mondo. Si tratta di un mercato in espansione, con tantissime potenzialità.

Si pensi ad esempio al fatto che mentre in quasi tutti i paesi europei, seppure con le dovute differenze tra Stato e Stato, è legale una forma di gioco online, la situazione nel resto del mondo è molto diversa. Ma sta progressivamente cambiando. Ad esempio negli Stati Uniti, il cambiamento è in atto. Infatti molti Stati federali stanno modificando le leggi sulle scommesse sportive online. Senza contare i mercati potenziali di aree immense come l’Asia e l’Africa.

Vita da mobile, lo smartphone regna sovrano

L'aumento delle betting app spinge il mercato del gioco

A incidere sul successo del gioco online, come abbiamo visto all’inizio dell’articolo, ci sono anche le possibilità offerte dalla modalità di gioco on the go. La rivoluzione imposta in tutto il mondo dalla presenza massiccia dei dispositivi mobili e di connessioni ad alta velocità, accessibili a gran parte della popolazione, sta portando a rivoluzioni in tanti ambiti, alcuni difficili da prevedere fino a pochi anni fa.

Nel 2022 circa il 94% degli adulti italiani ha dichiarato di possedere uno smartphone, e l’83% un computer portatile. Più bassa la percentuale di coloro che possiedono tablet e pc tradizionali, pari a circa la metà della popolazione adulta. Per quanto riguarda il livello di connettività, l’Italia figura al settimo posto in Europa. In particolare, questo dato è dovuto a una copertura mobile più forte rispetto ad altri Stati europei e a tariffe migliori. Ciò porta a un uso sempre maggiore dei dispositivi mobili per tutte le attività quotidiane, ivi compreso il gioco a distanza.

Ormai tutti i migliori operatori del gaming propongono app per scommesse da scaricare sui propri dispositivi. Queste offrono diversi vantaggi ai giocatori, che con qualche click possono puntare in sicurezza sulla propria squadra del cuore, o compilare una schedina multipla. Oltre a permettere di giocare senza problemi le migliori app scommesse soddisfano altri bisogni. Sono personalizzate, mantengono l’accesso, permettono di visualizzare anche le partite in collegamento streaming. Il tutto gratuitamente, a patto che si abbia una iscrizione è uno dei siti di betting online legali.

Tra gli altri vantaggi che caratterizzano questa modalità di gioco, c’è quella di poter scommettere live su eventi in corso e anche di beneficiare dei bonus e promozioni dedicate agli utenti. È evidente che si tratta di uno scenario totalmente diverso da quello di soli 10 anni fa. Un cambiamento di abitudini che da un lato è indotto dall’offerta dei vari bookmaker, dall’altro però a sua volta spinge sempre di più il mercato. Giocare in maniera più comoda e accessibile, infatti per molti appassionati equivale a giocare di più.

Al momento la maggior parte dei siti di gioco online propone app per scommettere compatibili solo con smartphone e iOS. Ma chi mira a cavalcare l’onda del successo del mobile betting deve incontrare le esigenze di un pubblico che utilizza tutte le tipologie di dispositivo, e rendere universale l’accesso, indipendentemente dal sistema operativo.