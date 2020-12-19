L’autocertificazione torna necessaria con il Decreto di Natale ECCO IL MODELLO DA STAMPARE

Con l’introduzione del Decreto di Natale che è stato illustrato questa sera dal Premier Giuseppe Conte, e il “ritorno” della zona rossa (i giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 genn...

A cura di Redazione 19 dicembre 2020 11:45

Condividi