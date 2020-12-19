L’autocertificazione torna necessaria con il Decreto di Natale ECCO IL MODELLO DA STAMPARE
Con l’introduzione del Decreto di Natale che è stato illustrato questa sera dal Premier Giuseppe Conte, e il “ritorno” della zona rossa (i giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e della zona arancione ( 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio), per spostarsi tornerà necessario giustificare il motivo di uscita. Quindi torna necessaria l’autocertificazione.
Il modello di autocertificazione
Cosa si rischia
In base al Dl del 16.05.2020 chi non rispetta le norme di restrizione degli spostamenti senza un legittimo motivo rischia una sanzione amministrativa che varia da 400 Euro a 3Mila Euro. Se si usa un veicolo per gli spostamenti, ad esempio se si viaggia in macchina, la sanzione può essere incrementata fino ad un terzo. Nel caso il cittadino dichiarasse informazioni false sull’autocertificazione (es. indicasse un motivo di spostamento non vero) risponderebbe a livello penale di falsa dichiarazione (art. 495 codice penale).
Pene ancora più pesanti
Rischia inoltre fino a 5 anni di carcere chi viola gli obblighi di quarantena nel caso fosse positivo al Covid19.